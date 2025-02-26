Обвиняемого в убийстве главу челябинского села отправили в СИЗО

Суд отправил главу Рымникского сельского поселения Дмитрия Рудского, депутата собрания депутатов Брединского района и его сына, обвиняемых в похищении и убийстве местной жительницы с особой жестокостью по сговору (п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126, п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в СИЗО. Они заключены под стражу до 23 апреля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, вечером 23 февраля в полицию позвонила 46-летняя жительница поселка Рымникский и сообщила, что в отношении нее совершаются противоправные действия. На место возможного преступления выехали сотрудники правоохранительных органов, однако сельчанки там уже не было. По следам от автомобильных колес они вышли на дорогу Кизильское — Бреды — Мариинский, и обнаружили в овраге труп потерпевшей. По версии следствия, глава поселения, депутат и его сын в состоянии алкогольного опьянения из-за ранее возникшего конфликта похитили жительницу из дома на улице Братьев Смирновых, а затем убили ее.

Виталина Ярховска