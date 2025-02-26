Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров с $419,4 млрд

Американский предприниматель Илон Маск возглавил список супермиллиардеров, который включает 24 человека со всего мира, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитической компании Altrata.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

В исследовании Altrata говортся, что сейчас можно говорить о появлении в мире новой категории богатых людей — супермиллиардеров, чье состояние превышает $50 млрд. Компания определила в этот список 24 человека со всего мира.

В первой пятерке:

Глава SpaceX, Tesla и X Илон Маск — $419,4 млрд;

Основатель Amazon Джефф Безос — $263,8 млрд;

Владелец LVMH Бернар Арно — $238,9 млрд;

Глава Oracle Ларри Эллисон — $237 млрд;

Гендиректор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $220,8 млрд).

Совокупное состояние 24 супермиллиардеров составляет около $3,3 трлн долларов, что сопоставимо с номинальным ВВП Франции. Altrata отмечает, что в 19 и начале 20 веков самые состоятельные люди были промышленниками, тогда как большинство современных супермиллиардеров заработали свое богатство в технологической сфере.