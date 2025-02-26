Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров с $419,4 млрд
Американский предприниматель Илон Маск возглавил список супермиллиардеров, который включает 24 человека со всего мира, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитической компании Altrata.
Илон Маск
Фото: Nathan Howard / Reuters
В исследовании Altrata говортся, что сейчас можно говорить о появлении в мире новой категории богатых людей — супермиллиардеров, чье состояние превышает $50 млрд. Компания определила в этот список 24 человека со всего мира.
В первой пятерке:
- Глава SpaceX, Tesla и X Илон Маск — $419,4 млрд;
- Основатель Amazon Джефф Безос — $263,8 млрд;
- Владелец LVMH Бернар Арно — $238,9 млрд;
- Глава Oracle Ларри Эллисон — $237 млрд;
- Гендиректор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $220,8 млрд).
Совокупное состояние 24 супермиллиардеров составляет около $3,3 трлн долларов, что сопоставимо с номинальным ВВП Франции. Altrata отмечает, что в 19 и начале 20 веков самые состоятельные люди были промышленниками, тогда как большинство современных супермиллиардеров заработали свое богатство в технологической сфере.