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обновлено 07:11

На Алтае объявлен тендер по благоустройству «Чертового пальца» за 42 млн руб.

Администрация Майминского района Алтайского края объявила тендер на первый этап благоустройства смотровой площадки у скалы «Чертов палец». Стоимость контракта составила 42,5 млн руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 марта.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит установить конструкции и «плоскостные сооружения» площадок для спортивных игр на открытом воздухе (футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки). Также победитель торгов обязан оборудовать парковые территории, установить наружное освещение и видеонаблюдение.

Срок сдачи работ определен с 1 мая по 31 августа 2025 года.

Александра Стрелкова

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