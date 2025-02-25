Пенсионерка погибла при пожаре в Севастополе

В Севастополе произошел пожар в частном доме, в нем погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС Севастополя Фото: пресс-служба МЧС Севастополя

Пожарные продолжают тушение огня, который охватил 30 кв. м в жилом доме. В одной из комнат обнаружили тело 86-летней женщины.

Сейчас пожар локализован, открытое горение устранено. На месте работают 30 специалистов и девять единиц техники, а также 21 человек от МЧС России и шесть автомобилей.

Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Алина Зорина