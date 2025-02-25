Министерство пробило мимо лунки

Управлению земельных и имущественных отношений мэрии Уфы (УЗИО) не удалось оспорить сделку по продаже без торгов компании «Наши дети» земельного участка площадью 17,5 га в Нагаево. Компания заявляла, что арендовала участок в 2021 году и построила на нем базу для игры в гольф. На основании имеющихся объектов недвижимости «Наши дети» решили выкупить землю в собственность. Минземимущества Башкирии, куда обратилась компания, не ответило на предложение о приватизации, дав арендатору повод для иска в суд. Три инстанции суда встали на сторону «Наших детей». Юристы полагают, что в УЗИО не было шансов на победу в суде.

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Администрация Уфы в лице управления земельных и имущественных отношений не смогла доказать нарушения при сделке, благодаря которой ООО «Наши дети» получило в собственность 17,5 га земли в селе Нагаево (относится к Октябрьскому району Уфы). В июле прошлого года арбитражный суд Башкирии обязал минземимущества республики продать компании землю.

Спорный участок расположен за Песочной улицей на окраине Нагаево. Фактически он представляет собой пять участков, четыре из которых попарно объединены между собой тонкими перешейками. С восточной стороны участок окружен лесами. По данным публичной кадастровой карты, его кадастровая стоимость составляет 65,7 млн руб., вид разрешенного использования — обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, занятий спортом в помещениях, площадки для занятий спортом.

В 2021 году «Наши дети» арендовали участок на десять лет, а два года спустя построили и оформили в собственность спортивную базу для гольфа. Как следует из материалов дела, было построено пять объектов общей площадью 444,5 кв. м. На основании владения объектами недвижимости на участке компания предложила министерству продать ей землю в собственность, но ответа не получила.

Сведения о работающем в Нагаево гольф-клубе в открытых источниках отсутствуют.

ООО «Наши дети» создано в Уфе в июле 2015 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. — принадлежит Ильнуру Салахову, совладельцу строительных компаний СЗ «Атом», «Владение 13» и владельцу ООО «Сармат». Основной вид деятельности — предоставление социальных услуг. 2023 год компания завершила с 3,8 млн убытка.

Компания обратилась в арбитражный суд Башкирии. Представитель министерства в суде был против удовлетворения иска, отмечая, что площадь участка гораздо больше площади строений, принадлежащих «Нашим детям».

Однако суд принял во внимание выводы эксперта Сергея Тимуршина, заявившего, что для эксплуатации базы для гольфа необходим участок целиком. Господин Тимуршин пояснил суду, что на спорной территории расположены два поля для игры в гольф, одно — для игры в мини-гольф. На полях есть лунки, пронумерованные и размещенные в определенном порядке, стартовые площадки, участки с травой, песчаные ямы разных форм и размеров, построены системы водоснабжения и водоотведения.

Министерство не подавало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Башкирии, но в октябре 2024 года это сделало УЗИО Уфы. Управление просило отменить решение, которое обязало минземимущества продать землю «Нашим детям». Кроме того, оно настаивало на том, что общая площадь принадлежащих «Нашим детям» объектов недвижимости на участке в 393,8 раза меньше площади самого участка.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, а затем и арбитражный суд Уральского округа не стали рассматривать жалобу УЗИО: ведомство пропустило месячный срок на обжалование.

В администрации Октябрьского района Уфы и минземимуществе разбирательство не прокомментировали.

Получить комментарий Ильнура Салахова вчера не удалось.

Управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов полагает, что суды апелляционной и кассационной инстанции обоснованно пришли к выводу об отсутствии у управления минземимущества по Уфе права обжаловать решение арбитражного суда Башкирии по делу, в котором оно не принимало участия. «Судебный акт не затрагивает права и обязанности управления, а его доводы об обратном получили надлежащую оценку судов. В целом не понятно, почему управление пыталось оспорить решение суда, к которому у ответчика — министерства земельных и имущественных отношений — вопросов не возникло. Если таким образом ведомство пыталось повысить шансы на восстановление пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы, то попытка не удалась. Ввиду отсутствия в открытых источниках информации о функционировании гольф-клуба на земельном участке, существует вероятность изменения вида разрешенного использования участка в будущем с целью, например, строительства индивидуальных жилых домов»,— прокомментировал господин Якупов.

Наталья Балыкова