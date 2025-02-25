СКР проводит проверку по факту избиения шестиклассника в школе Дегтярска

Следственный отдел по городу Ревда СУ СКР по Свердловской области организовал процессуальную проверку по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) после избиения 12-летнего мальчика в школе Дегтярска, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Четвертого канала», 17 февраля двое одноклассников серьезно травмировали 12-летнего мальчика, ударив его о пол. В результате чего он неделю лежит с переломом руки и сотрясением мозга. Мать ребенка утверждает, что неоднократно обращалась к учителям и директору школы по поводу издевательств над ее сыном, но это было безрезультатно. Инцидент попал на видео, но школа отказывает в доступе к записям. Мать подала заявление в полицию, опасаясь, что дело могут замять.

«Пострадавший ребенок из неполной семьи, воспитывается матерью. А предполагаемой обидчик — из полной семьи. Дети ранее на учете в полиции не состояли. Наработанные сотрудниками территориального ОВД материалы будут переданы нашим коллегам из регионального СКР», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Полина Щуцкая