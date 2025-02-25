Жители Кубани стали вдвое чаще покупать одежду и обувь на маркетплейсах

В 2024 году жители Краснодарского края стали в 2,2 раза чаще покупать одежду и обувь на маркетплейсах. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Яндекс Маркета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жители Кубани стали чаще совершать онлайн-покупки спортивных и автомобильных товаров, отмечается рост в 1,6 раза в каждой категории. Спрос на детские товары и предметы для дома увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В прошлом году жители Краснодара чаще всего приобретали домашнюю одежду и украшения. Значительно вырос спрос на книги, товары для обучения, спортивное питание, детскую одежду и обувь и автозапчасти.

Алина Зорина