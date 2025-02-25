В Новороссийске планируют возобновить строительство Дворца спорта в этом году

Власти Новороссийска планируют возобновить строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в 2025 году. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель главы администрации города Андрей Тараскин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, в декабре 2024 года проектная документация на строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» получила положительное заключение государственной экспертизы. Объект был предложен для включения в перечень на софинансирование из бюджета Краснодарского края.

В июле 2024 года администрация Новороссийска расторгла контракт с компанией, которая должна была завершить строительство объекта. Причиной стал срыв сроков работ. Бывшему подрядчику были направлены претензии на сумму более 3,2 млн руб.

Алина Зорина