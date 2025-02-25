Ректора вуза в Карачаево-Черкесии заподозрили в подделке документов

Ректор одного из университетов Карачаево-Черкесии в течении года занимался изготовлением подложных документов для иностранцев, сообщили в региональном управлении СКР. Уточняется, что подозреваемый незаконно зарегистрировал в вузе 164 человека, «которые учебное заведение даже не посещали».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, факты зачисления в университет ректор использовал для оформления учебных виз. «С 2021 года по 2022-й фигурант, с целью искусственного увеличения дохода возглавляемого им учебного заведения, организовал изготовление подложных документов о прохождении обучения иностранных граждан, срок пребывания которых на территории РФ истек»,— следует из материалов дела.

Представители СК провели обыски на месте работы подозреваемого и у него дома, допросили сотрудников университета, изъяли документы, имеющие отношение к данному делу.

Сбор доказательств продолжается.

Николай Аксенов