Срок за миллиард

Бывший генеральный директор ООО «ТД "Вэлан"», входящего в крупный южнороссийский концерн «Покровский», Олег Чебанов осужден на 14 лет колонии строгого режима. Такой приличный срок экс-начальник получил за руководство подразделением преступного сообщества и покушение на мошенничество. Как установил суд, Олег Чебанов возглавлял одну из финансовых ячеек преступного сообщества, созданного бенефициарами ГК «Концерн Покровский» и пытающегося незаконно завладеть активами сельхозпредприятия ООО «Агрокомплекс Кущевский» на 1 млрд руб. В суде обвиняемый вину не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Преображенский районный суд Москвы признал Олега Чебанова, бывшего гендиректора ООО «ТД "Вэлан"» (входит в крупный южнороссийский концерн «Покровский»), виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества и покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 210; ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено 14 лет колонии строгого режима и штраф 155,7 млн руб. По решению суда, после выхода на волю свобода фигуранта будет ограничена в течение одного года, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

По версии следствия, не позднее 2019 года Олег Чебанов возглавил одну из финансовых ячеек организованного преступного сообщества, созданного бенефициарами ГК «Концерн Покровский» для получения активов сельхозпредприятия ООО «Агрокомплекс Кущевский» на сумму более 1 млрд руб.

«Для этого планировалось установить фактический контроль над процедурой его банкротства, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением в целях дальнейшего извлечения выгоды. Олег Чебанов распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, защита планирует обжаловать приговор в апелляционном порядке.

Олег Чебанов был задержан в начале 2022 года. Тогда Пятигорский городской суд Ставропольского края заключил его под стражу по делу о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело было возбуждено в ноябре 2021 года ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по заявлению Ларисы Приходько — сестры владельца ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» Федора Стрельцова, находящегося в розыске по обвинению в нескольких преступлениях.

По версии госпожи Приходько, в 2018 году представители «Покровского», при содействии арбитражных управляющих, незаконно присвоили урожай зерновых, выращенный «Кущевским», что привело к банкротству компании.

Защита Олега Чебанова в разговоре с «Ъ-Ростов» тогда заявляла, что предприниматель полностью отрицает вину.

«Мой подзащитный убежден, что его привлечение к уголовной ответственности по факту покушения на мошенничество является незаконным и необоснованным. Его привлечение к ответственности сопряжено с нарушением уголовно-процессуального законодательства», — говорил адвокат Андраник Кичиян.

Отметим, что в 2021 года Олега Чебанова заподозрили в неуплате 262,6 млн руб. налогов и легализации 188,2 млн руб. (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Однако, по данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, в 2023 году эти дела были закрыты в связи с погашением предпринимателем причиненного ущерба.

Кристина Федичкина