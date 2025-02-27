Софья Шапиро: «Ребенок — лучший тренер по тайм-менеджменту»

Софья, предприниматель, экс-СМО «Делимобиля» и экс-СЕО «Яндекс Еды», рассказывает:

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«Мысль о необходимости выбрать лишь одну роль — быть мамой или быть предпринимателем — вызывала во мне очень горькое ощущение несправедливости. Я всегда хотела быть мамой, искренне люблю детей, но профессиональная реализация — это важнейшая часть меня.

Поэтому сейчас я строю свой бизнес в сфере детского развития и работаю с другими бизнесами как fractional CMO/CEO.

Такой формат позволил мне не брать паузу от работы на первый год жизни дочки, а лишь немного снизить темп профессиональной активности. Я верю, что найти два часа в день на рабочие задачи, будучи в декрете, можно. Мой главный вывод этого года: два часа работы в декрете по эффективности равны как минимум шести часам работы до декрета. Правильно говорят: ребенок — это лучший тренер по тайм-менеджменту».