Валерий Карпин покинул футбольный клуб «Ростов», в котором проработал больше семи лет. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению. По словам специалиста, он хочет сосредоточиться на сборной. Новым главным тренером клуба стал испанец Джонатан Альба, который работал с Карпиным. Весь штаб экс-наставника остается в Ростове. Как будет развиваться карьера одного из самых известных тренеров России? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тренерская карьера Валерия Карпина началась сразу со «Спартака», где он проработал почти шесть лет. Потом была «Мальорка», «Торпедо» (Армавир) и, наконец, «Ростов». После назначения на пост главного тренера сборной контракт с клубом был разорван, но геополитическая ситуация и отстранение главной команды страны от всех международных турниров позволило Карпину вернуться и совмещать посты. И в итоге у него не хватило сил, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Есть такое понятие, как выгорание. Очень сложно каждый день заниматься клубной карьерой. Клуб и сборная — это разные вещи. Учитывая то, что столько лет подряд он задействован и работает 24 часа семь дней в неделю, не так-то все это просто».

Но дело не только в усталости. Еще в прошлом году в различных интервью Карпина проскальзывали раздраженные реплики по поводу финансирования «Ростова»:

«Область не участвовала в трансферах, условно. Денег на трансфер никто не давал. Как не давал, так и не будет давать, я так понимаю».

К тому же Карпин был одним из самых недооцененных наставников чемпионата. Например, зарплата Сергея Семака в «Зените» превышает €2 млн в год. Деян Станкович в «Спартаке» получает €1,2 млн. Карпину в «Ростове» платили €700 тыс., и порой клуб творил настоящие чудеса. Правда, была еще сборная, где на весь тренерский штаб РФС выделяет еще €700 тыс. в год. Но мало того что наставнику приходилось тянуть две работы, так еще и критика по поводу совмещения постов не утихала. Некоторые эксперты не раз жестко высказывались по этому поводу. Один из них — футбольный агент Дмитрий Селюк: «Не может тренер совмещать сборную и чемпионат, потому что это совсем разные подходы. Он таким образом влияет на игроков и клубы».

Но надолго ли Карпин останется только лишь главным наставником сборной? По слухам, его хочет заполучить московское «Динамо». Такой вариант развития событий вполне возможен, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Я этого не исключаю. Надо понимать, что, скорее всего, Марцел Личка до конца мая будет в "Динамо". За это время произойдет две вещи: во-первых, Валерий Карпин отдохнет, во-вторых, до конца весны станет ясно, все-таки играет ли Россия в ближайших отборочных матчах, которые позволят выходить на самый высокий уровень».

Но до окончания этого сезона Карпин точно будет только тренером сборной России по футболу. Так что, если вдруг придет радостная новость о возращении нашей команды на международные турниры, то проблема совмещения постов отпадет сама собой. Ближайший же товарищеский матч под руководством Валерия Карпина сборная РФ проведет с Замбией в конце марта.

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Владимир Осипов