Семерых 114 лет ждут

Верховный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении семи участников ОПГ «Тукаевские». В зависимости от роли мужчин признали виновными в убийстве, покушении на убийство и убийстве при отягчающих обстоятельствах. Преступления были совершены в 1993, 1997, 1999 и 2002 годах. При этом уголовное преследование фигурантов по статьям о бандитизме и незаконном хранении оружия прекратили из-за истечения срока давности. Матери одного из убитых будет выплачена компенсация в 4 млн руб. Осужденные свою вину не признали. Эксперт считает, что у фигурантов мало шансов обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора участникам группировки «Тукаевские» в Верховном суде Республики Татарстан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Вынесение приговора участникам группировки «Тукаевские» в Верховном суде Республики Татарстан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор семерым участникам ОПГ «Тукаевские». Группировку сформировали в 1980-х годах. Она получила свое название по месту проживания участников — на ул. Тукаевской.

В зале суда присутствовали как родственники подсудимых, так и близкие погибших. Во время судебного заседания все подсудимые (Геннадий Кирилов, Айрат Аюпов, Рустем Шарафутдинов, Александр Марфин, Альберт Казаков и Айрат Абдрахманов), кроме Ильнура Киямова, скрывали лица за ограждениями, газетой, маской и капюшоном. Один из фигурантов был в инвалидном кресле. Участники заседания слушали решение суда в тишине. После заседания произошла ссора с участием родственника одного из осужденных, в которую пришлось вмешаться судебным приставам. Мужчина был не согласен с решением суда своему близкому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зале суда присутствовали как родственники подсудимых, так и близкие погибших

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В зале суда присутствовали как родственники подсудимых, так и близкие погибших

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Перед оглашением приговора судья заявил о прекращении уголовного преследования фигурантов по статьям о бандитизме и незаконном хранении оружия и боеприпасов в связи с истечением срока давности. Однако статьи ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 4 ст. 17, ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений) продолжают действовать.

Руководителю «Тукаевских» Геннадию Кирилову назначили 24 года в исправительной колонии и признали виновным в эпизодах убийств предпринимателя Раиса Садыкова, а также двух членов «Тукаевских» Владислава Баранова и Роберта Аюпова и покушении на убийство бывшего директора спортивного комплекса «УНИКС» Александра Щербакова. Остальные фигуранты получили от 12 до 19 лет лишения свободы, всего — 114 лет.

«Суд, назначая наказание всем участникам ОПГ, принял решение о возможности их исправления только в условиях реального отбывания наказания», — сообщила старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Элина Ильясова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время судебного заседания все подсудимые, кроме Ильнура Киямова, скрывали лица за ограждениями, газетой, маской и капюшоном

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Во время судебного заседания все подсудимые, кроме Ильнура Киямова, скрывали лица за ограждениями, газетой, маской и капюшоном

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Верховный суд республики частично удовлетворил исковые требования матери одного из убитых и постановил выплатить компенсацию за моральный вред на общую сумму 4 млн руб. с трех членов ОПГ. Изначально в иске требовали взыскать по 3 млн руб. с каждого.

После оглашения приговора Ильнур Киямов, осужденный на 17 лет, заявил, что не виновен.

«Я этих людей не знаю, я работал обычным тонировщиком», — сообщил фигурант.

После завершения процесса родители Ильнура Киямова рассказали журналистам, что отпечатки осужденного оказались на автомобиле убитого, т. к. тот занимался тонировкой автомобиля. Близкие фигуранта заявили, что планируют обжаловать приговор. Гособвинитель Элина Ильясова рассказала, что суд проверил эту версию, она была полностью опровергнута.

Госпожа Ильясова назвала судебный процесс сложным, т. к. большая часть свидетелей в разные периоды были активными участниками ОПГ. Ни один из осужденных не признал свою вину в полном объеме.

В ходе судебного процесса было установлено, что члены преступной группы виновны в убийстве предпринимателя Раиса Садыкова, планировавшего выйти из-под криминального влияния в 1993 году. Участников «Тукаевских» также признали виновными в убийстве Владислава Баранова, который хотел возглавить группировку в 1997 году, и предпринимателя Роберта Аюпова в 2002 году. Оба убитых были участниками ОПГ. В ходе процесса выяснилось, что Роберт Аюпов сам планировал расправиться с членами ОПГ, т. к. ранее его исключили из группировки из-за употребления наркотических веществ и растраты вверенных денежных средств.

В 1997 году из-за конфликта с ОПГ «Ново-Татарские» осужденные похитили одного из членов группы. Мужчину удерживали на чердаке в доме на ул. Г. Тукая, избивали железными прутьями, после чего оставили возле здания горбольницы № 5 на ул. Ш. Камала, где тот скончался.

Суд также установил, что в 1999 году руководитель ОПГ Геннадий Кирилов хотел склонить бывшего директора комплекса «УНИКС» Александра Щербакова к передаче части прибыли от арендного бизнеса, на что получил отказ. Тогда фигурант вступил в сговор с участником группы «Хади Такташ». Экс-директор комплекса выжил после нескольких выстрелов благодаря медицинской помощи.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отметил, что судебная практика в отношении ОПГ складывается не в пользу осужденных. Единственное, что позволит избежать наказания — истечение сроков давности преступления, считает эксперт. Осужденным должны предоставить право на обжалование приговора, которое, скорее всего, в данном случае поступит от всех фигурантов и их защитников.

Диана Соловьёва