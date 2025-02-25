Житель Казани получил шесть лет колонии за попытку убийства подростка

Прокуратура Московского района Казани поддержала гособвинение против 52-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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По материалам дела вечером 18 июня 2024 года на ул. Гудованцева у мужчины возник конфликт с 14-летней знакомой его пасынка на почве личной неприязни. В ходе ссоры обвиняемый нанес девочке ножевое ранение в шею, но потерпевшая выжила.

Вину мужчина не признал.

Суд признал его виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Артём Дергунов