Умер начальник ОМВД по Ярославскому району

Скончался начальник ОМВД России по Ярославскому району полковник полиции Михаил Грицай. Об этом сообщили в областном управлении МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Михаил Грицай родился в Ярославле в 1980 году, в 1999 году стал участковым во Фрунзенском районе города. Потом он проходил службу на различных должностях в подразделениях уголовного розыска, а в 2021 году стал начальником ОМВД.

«Руководство и личный состав УМВД России по Ярославской области выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким»,— говорится в сообщении ведомства.

О месте и дате прощания с полицейским в ярославском УМВД пообещали сообщить позже.

Алла Чижова