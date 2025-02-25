В Черноземье 26 февраля будет морозно, от –18°С до –3°С

В среду, 26 февраля, в Черноземье будет преимущественно облачно. Ночью в ряде регионов синоптиками прогнозируется небольшой кратковременный снег: температура будет варьироваться от –18°С до –3°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, ожидается небольшой снег. Температура опустится до –13°C. Днем прогнозируют облачную погоду без осадков при –5°C.

В Воронеже облачно, ночью –11°C, небольшой кратковременный снег. Днем — облачно с прояснениями, –6°C.

В Курске ночью прогнозируют морозную облачную погоду, временами будет идти снег — –11°C. Днем температура составит –5°C, сохранится облачность, без осадков.

В Липецке также будет облачно: ночью температура опустится до –11°, пройдет –7°C, будет облачно, осадки прекратятся.

В Орле ожидается облачность, без осадков. Ночью температура опустится до –12°C. Днем — –3°C.

В Тамбове ночью — облачно без осадков, –18°С. Днем ожидаются прояснения, –7°С.

Анна Швечикова