Терешкова подарила рыбинскому школьнику звонок с МКС

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова из Ярославской области подарила школьнику из Рыбинска разговор с космонавтом, находящимся на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Овчинин

Фото: Сайт Роскосмоса, ЦПК Алексей Овчинин

Фото: Сайт Роскосмоса, ЦПК

Госпожа Терешкова в рамках новогодней акции «Елка желаний» подарила ученику рыбинской школы №44 Андрею Бахареву беседу с рыбинским космонавтом Алексеем Овчининым. Напомним, что в сентябре 2024 года господин Овчинин отправился на МКС в составе участников 72-ой длительной экспедиции на корабле «Союз МС-26». Продлится экспедиция 202 суток.

Праздничный разговор состоялся 23 февраля и продлился 11 минут. Житель Рыбинска поинтересовался, на каком языке разговаривают космонавты, как Алексею Овчинину удалось вырастить на МКС зеленый лук и виден ли Рыбинск из космоса.

Алла Чижова