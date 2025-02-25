Следователи выясняют обстоятельства гибели жителя Тихорецкого района при пожаре

В Тихорецком районе следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя в результате пожара. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, ночью 24 февраля в одном из частных домов, расположенных на ул. Волгоградской в поселке Парковом, произошло возгорание. Прохожий, увидев огонь, вызвал на место пожарную службу. После ликвидации возгорания в одной из комнат обнаружили тело 53-летнего хозяина. Одной из возможных причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

Сейчас следователями проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, точная причина и очаг возгорания.

Алина Зорина