Где блины, тут и мы! Торговая сеть «Победа» рассчитала индекс

Россияне уже отошли от новогодней салатной комы, а значит пора отправляться в блинную –началась масленичная неделя. В народе считается, что блин символизирует солнце. Логично для встречи весны. Но разбираться в традициях мы сейчас не будем, лучше посчитаем во сколько обойдется нашим соотечественникам приготовление любимого масленичного кушанья. Подсчет ведем на основе аналитических данных торговой сети ПОБЕДА.

Фото: ООО ТК «Лето»

Набор ингредиентов предполагается следующий: мука пшеничная 280 гр, молоко/кефир 500 мл, яйцо 4 шт., сахар-песок 70 гр, соль 5 гр, масло растительное 40 мл, вода 500 мл. Такого количества хватит для приготовления до 20 блинов, в зависимости от их толщины и диаметра сковороды.

Средняя цена приготовления блюда из продуктов, купленных в магазинах торговой сети ПОБЕДА, в 2025 году составила 116,19 рублей (на молоке) и 125,43 рубля (на кефире). Блины вкусны сами по себе, но с топингами – еще лучше. Самые популярные среди россиян – сметана, сгущенка, варенье и джем. В ПОБЕДЕ весь этот набор в среднем будет стоить 389, 67 руб.

По данным аналитиков компании «Платформа ОФД» перед масленичной неделей 2025 года (24 февраля – 2 марта) «Индекс блинов» составил 142 рубля, что на 5% выше уровня прошлого года. Эксперты использовали для его расчета стоимость набора продуктов для приготовления блюда на четырех человек. За основу взяли рецепт, в котором для такой порции нужны пол-литра молока, два яйца, стакан пшеничной муки, три столовые ложки растительного масла, столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли.

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