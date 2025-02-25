Муниципальный чиновник в Семенове задержан за вымогательство и получение взятки

В Семенове начальника муниципального управления благоустройства задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По данным регионального управления ФСБ, летом 2024 года подозреваемый получил деньги от представителей одной из строительных компаний. Взамен он пообещал не включать эту компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

В региональном управлении СКР уточнили, что сумма взятки составила 30 тыс. руб. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Андрей Репин