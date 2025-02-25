На 15% выросло число преступлений, совершенных группами нижегородских подростков

В Нижнем Новгороде в 2024 году на 13,8% до 119 сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними По данным городской администрации, число детей и подростков, совершивших преступления, сократилось на 8,6%.

При этом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе увеличилось на 15%, а количество преступлений, совершенных подростками, уже имеющими криминальный опыт, — на 320% (с 5 до 21).

Комиссии по делам несовершеннолетних за год рассмотрели 708 (+13%) административных протоколов в отношении несовершеннолетних. Среди них 520 дел (+15%) о появлении несовершеннолетних в состоянии опьянения в общественных местах.

На 12,6% за год сократилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних (с 334 до 292). Из них почти половина — уголовные дела, возбужденные по статье о неуплата алиментов кем-то из родителей.

Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло на 23,3%, до 37 случаев.

Андрей Репин