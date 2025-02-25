«Атомный гастротур» Нововоронежской АЭС и ВГУ вышел в финал

Совместный коммуникационный проект Нововоронежской АЭС и факультета журналистики Воронежского госуниверситета «Атомный гастротур»* стал обладателем гран-при XX премии в области развития общественных связей RuPoR**, а также занял первое место в номинации «ESG-коммуникации: экология и устойчивое развитие».

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Решением экспертного совета проект сразу включен в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник».

Суть проекта — в развенчании мифов и стереотипов об атомной энергетике через сотрудничество ресторанов Воронежа с фермерами Нововоронежа, коллаборации с эко-сообществами, лидерами общественного мнения. В рамках проекта для блогеров, журналистов и студентов был организован «Атомный гастротур», доказавший безопасность продуктов, выращенных в радиусе 2,5 км от Нововоронежской АЭС, и рыбы, выловленной из пруда-охладителя энергоблока №5 НВАЭС.

Теперь победителям предстоит защитить проект перед жюри национальной премии «Серебряный лучник» в Москве в начале апреля.

«Этот проект — синергия нашей студенческой энергии и энергии высококлассной команды PR-специалистов НВ АЭС, а, главное, практический опыт, после которого мы абсолютно уверены и готовы нести в массы идею, что атомная энергетика — это безопасно и чисто», - рассказала участница проекта, студентка ВГУ Юлия Дорофеева.

Еще один проект Нововоронежской АЭС «Нововоронеж — малый город больших возможностей» занял второе место в номинации «Развитие и продвижение территории». Это история о вкладе «Росатома» в развитие Нововоронежа, значимости уникального Соглашения между «Росатомом» и Правительством Воронежской области, работающего в регионе с 2012 года.

«Этот год для нас юбилейный — премии исполнилось 20 лет. В каждом сезоне есть своя изюминка. В этом году впервые самым активным участником стал «Росатом», представив большое количество проектов от городов-спутников АЭС, которые произвели на меня незабываемое впечатление. Я ни разу не был в Нововоронеже, хотя посетил более сотни городов, но сегодня после презентации я захотел там побывать, я увидел много интересного для молодых людей, молодых семей, для которых созданы комфортные условия для жизни и досуга», - отметил президент премии RuPoR Геннадий Шаталов.

Всего на соискание премии RuPoR в этом году в разных номинациях был подан 151 проект из 22 регионов страны. В шорт-лист эксперты отобрали 121 проект из 17 регионов страны.