«Атомный гастротур» Нововоронежской АЭС и ВГУ вышел в финал
национальной PR-премии «Серебряный лучник»
Совместный коммуникационный проект Нововоронежской АЭС и факультета журналистики Воронежского госуниверситета «Атомный гастротур»* стал обладателем гран-при XX премии в области развития общественных связей RuPoR**, а также занял первое место в номинации «ESG-коммуникации: экология и устойчивое развитие».
Решением экспертного совета проект сразу включен в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник».
Суть проекта — в развенчании мифов и стереотипов об атомной энергетике через сотрудничество ресторанов Воронежа с фермерами Нововоронежа, коллаборации с эко-сообществами, лидерами общественного мнения. В рамках проекта для блогеров, журналистов и студентов был организован «Атомный гастротур», доказавший безопасность продуктов, выращенных в радиусе 2,5 км от Нововоронежской АЭС, и рыбы, выловленной из пруда-охладителя энергоблока №5 НВАЭС.
Теперь победителям предстоит защитить проект перед жюри национальной премии «Серебряный лучник» в Москве в начале апреля.
«Этот проект — синергия нашей студенческой энергии и энергии высококлассной команды PR-специалистов НВ АЭС, а, главное, практический опыт, после которого мы абсолютно уверены и готовы нести в массы идею, что атомная энергетика — это безопасно и чисто», - рассказала участница проекта, студентка ВГУ Юлия Дорофеева.
Еще один проект Нововоронежской АЭС «Нововоронеж — малый город больших возможностей» занял второе место в номинации «Развитие и продвижение территории». Это история о вкладе «Росатома» в развитие Нововоронежа, значимости уникального Соглашения между «Росатомом» и Правительством Воронежской области, работающего в регионе с 2012 года.
«Этот год для нас юбилейный — премии исполнилось 20 лет. В каждом сезоне есть своя изюминка. В этом году впервые самым активным участником стал «Росатом», представив большое количество проектов от городов-спутников АЭС, которые произвели на меня незабываемое впечатление. Я ни разу не был в Нововоронеже, хотя посетил более сотни городов, но сегодня после презентации я захотел там побывать, я увидел много интересного для молодых людей, молодых семей, для которых созданы комфортные условия для жизни и досуга», - отметил президент премии RuPoR Геннадий Шаталов.
Всего на соискание премии RuPoR в этом году в разных номинациях был подан 151 проект из 22 регионов страны. В шорт-лист эксперты отобрали 121 проект из 17 регионов страны.
*Коммуникационный проект «Атомный гастротур» разработан командой студентов и преподавателей Воронежского госууниверситета и Управлением коммуникаций НВАЭС на конкурсе «MediaSkills-2024» - образовательно-просветительском проекте «Росатома», который с 19 по 21 апреля проходил в павильоне «Атом» на ВДНХ. «MediaSkills-2024» организован концерном «Росэнергоатом» с целью подготовки для атомной отрасли профессиональных коммуникаторов и разработки новых идей для решения коммуникационных задач.
** Премия в области развития общественных связей «RuPoR» входит в систему отечественных профессиональных PR-премий. Учреждена в Воронеже в 2005 году по инициативе Геннадия Шаталова. Учредители премии: Российская ассоциация по связям с общественностью, НП «Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», ФРОС Region PR, ООО «Продюсерский центр «Контент».
*** Национальная премия «Серебряный лучник» - одна из самых авторитетных и престижных ежегодных PR-премий России в области развития общественных связей. Премия учреждена в 1997 году по инициативе Российской ассоциации по связям с общественностью, ТПП РФ, Союзом журналистов России.