Сервис «Яндекс Еда» представил список претендентов на попадание в двадцатку лучших ресторанов Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Яндекс Еда» составила гид по лучшим ресторанам Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Яндекс Еда» составила гид по лучшим ресторанам Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На место в гиде претендуют кафе паназиатской уличной еды Cho, ресторан татарской кухни «Чирэм», неаполитанская пиццерия Brooklyn Pizza, ремесленная пекарня Dada baker и индийский ресторан Malabar и другие заведения.

В список претендентов попало всего 229 ресторанов, которые были выбраны из 2 тыс. городских общепитов. Отбор проводили с помощью нейросети, которая оценивала их по более чем 100 критериям. Для попадания в лонг-лист все заведения должны были быть несетевыми и работать не менее трех месяцев.

Следующим этапом стало голосование среди пользователей «Яндекс Еды» и экспертов ресторанной сферы. Заведения с самыми высокими оценками войдут в гид Ultima Guide. Его представят 12 марта на торжественной церемонии в Казани.

Дарья Сайфиева