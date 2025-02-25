Организатора наркопритона в Новороссийске задержали полицейские
Полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона в Приморском районе Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу-герою.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе отработки оперативной информации полицейским удалось установить, что 39-летний приезжий из соседней республики арендовал квартиру в Приморском районе Новороссийска и предоставлял ее наркозависимым лицам для употребления наркотических средств. Личности всех «посетителей» установлены.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.