Организатора наркопритона в Новороссийске задержали полицейские

Полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона в Приморском районе Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу-герою.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе отработки оперативной информации полицейским удалось установить, что 39-летний приезжий из соседней республики арендовал квартиру в Приморском районе Новороссийска и предоставлял ее наркозависимым лицам для употребления наркотических средств. Личности всех «посетителей» установлены.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Алена Воробьева