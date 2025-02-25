С застройщика в Сочи взыскали 518 млн рублей за нарушения при строительстве

Прокуратура Сочи взыскала с местного застройщика 518 млн руб. в бюджет города после выявленных нарушений при строительстве многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили, что девелопер отступил от требований разрешительной документации и увеличил жилую площадь здания. Однако застройщик не предусмотрел обеспечение возросшего числа жителей социальными объектами и переложил эту обязанность на муниципалитет.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию. Ответчик полностью удовлетворил требования. Местные власти планируют использовать деньги для улучшения социальной инфраструктуры города.

Алина Зорина