В Марий Эл раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад

В Марий Эл сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в особо тяжком преступлении, совершенном в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в октябре 2004 года в Йошкар-Оле, где прохожие обнаружили на улице 32-летнюю женщину без сознания с множественными травмами. Кроме того, у потерпевшей были похищены золотые украшения и мобильный телефон.

Следствие установило, что накануне вечером женщина отдыхала с подругами в баре, где к их компании присоединились трое мужчин. После дискотеки с одним из них пострадавшая ушла в неизвестном направлении.

Первоначально уголовное дело было заведено по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Но после смерти потерпевшей в больнице от полученных ранений заместитель прокурора Йошкар-Олы передал дело другому следователю для дополнительного расследования и изменения квалификации обвинения.

В декабре 2004 года расследование приостановили из-за невозможности установить личность подозреваемого.

Благодаря совместной работе оперативников, криминалистов и следователей полицейским удалось выйти на след предполагаемого преступника спустя 20 лет. Задержание подозреваемого было проведено при поддержке сотрудников Росгвардии.

Сейчас уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, находится в производстве СУ СК России по Республике Марий Эл.

Артём Дергунов