Дума рассмотрит представление об отставке главы Кунгура 27 февраля

В думе Кунгурского муниципального округа подтвердили «Ъ-Прикамье», что на рассмотрение представительного органа поступило представление Кунгурской городской прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа Вадима Лысанова. Представление планируется рассмотреть на очередном заседании думы 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети

В думе не комментируют, какие именно нарушения были выявлены прокуратурой. Ранее источники «Ъ-Прикамье» предполагали, что требования прокуратуры связаны с выявленным конфликтом интересов в деятельности Вадима Лысанова.