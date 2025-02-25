Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки становится главной звездой MSNBC

Кабельный телеканал MSNBC объявил сегодня, 25 февраля, о грандиозных перестановках в своих программах. Об этом сообщают многие мировые СМИ, включая The Independent. Главная новость — превращение бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, пожалуй, в единственную звезду телеканала. Как сообщается, для нее освобождена выходящая в прайм-тайм (21:00 по нью-йоркскому времени) часовая программа со вторника по пятницу. Ее прежний ведущий Алекс Вагнер покидает канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джен Псаки

Фото: Leah Millis / Reuters Джен Псаки

Фото: Leah Millis / Reuters

Джен Псаки получила всемирную известность в 2013 году, когда ее назначили пресс-секретарем Государственного департамента США. В этом качестве она прославилась особенно в российской прессе благодаря своим комментариям по украинским вопросам. В 2015 году она перешла на должность пресс-секретаря президента Барака Обамы. В 2017 году, после ухода с государственной службы, занялась журналистикой, устроившись в CNN. После вступления Джо Байдена на пост президента США с 2020 по 2022 год работала его пресс-секретарем.

В MSNBC госпожа Псаки пришла в марте 2023 года в качестве ведущей программы «Inside with Jen Psaki», которая шла по воскресеньям, а с сентября 2024 года еще и по понедельникам. Программа, в которой ведущая обсуждает с экспертами и ньюсмейкерами самые громкие события прошедшей недели, популярна у зрителей, и руководство канала уже давно говорило о возможности ее расширения.

Алена Миклашевская