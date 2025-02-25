Депутат облдумы Яна Карушкина стала членом Академии Российского телевидения

Депутат Ярославской областной думы и директор филиала ВГТРК ГТРК «Ярославия» Яна Карушкина стала членом Академии Российского телевидения. Об этом сообщает телеканал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Фонд «Академия Российского телевидения» основан в 1994 году по инициативе ведущих телекомпаний страны. Сейчас учредителями фонда являются пять организаций: НМГ, ГПМ, Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр. Членами фонда являются Екатерина Андреева, Федор Бондарчук, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, Константин Эрнст, Владимир Познер и другие.

Госпожа Карушкина поблагодарила Академию и руководство ВГТРК за «доверие и столь высокую оценку». «Огромная честь и гордость стать членом Академии Российского телевидения. Для меня телевидение - это жизнь. Именно поэтому больше половины своей жизни я ему без остатка отдаю»,— написала депутат на своей странице в соцсетях.

Алла Чижова