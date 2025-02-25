Поручитель избавился от долга

Арбитражный суд Челябинской области отказал компании «Союзпоставка» во взыскании почти 90 млн руб. с подмосковного ООО «Геолайн» по соглашению на оснащение мебелью и оборудованием пяти русскоязычных школ в Республике Таджикистан. По данным истца, он поставил ответчику, который был подрядчиком Евразийского банка развития по проекту строительства учебных заведений, товар на сумму 544,5 млн руб., но получил 454,6 млн. Представители «Геолайна» настаивали на том, что свои обязательства выполнили, а увеличение объема поставок произошло в рамках другого договора, заключенного без согласования с компанией.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Челябинская компания поставила мебель и оборудование для школ в Таджикистане на 544 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Челябинская компания поставила мебель и оборудование для школ в Таджикистане на 544 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Челябинское ООО «Союзпоставка» проиграло спор с ООО «Геолайн» (Московская область) о задолженности за поставленную мебель и оборудование для пяти школ, построенных на средства российского бюджета в Республике Таджикистан. Арбитражный суд Челябинской области отказал во взыскании 89,9 млн руб. с подмосковной компании. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Союзпоставка» направила заявление в суд в августе прошлого года. Согласно материалам дела, истец просил взыскать с ответчика задолженность за поставленный товар по соглашению о сотрудничестве от 16 марта 2023 года. Стороны договаривались оснастить мебелью и оборудованием русскоязычные школы в пяти городах Таджикистана: Душанбе, Турсунзаде, Бохтар, Куляб и Худжанд. По данным истца, «Геолайн» является подрядчиком Евразийского банка развития (управляет средствами Евразийского фонда стабилизации и развития) по проекту строительства учебных заведений. Челябинская компания в обоснование исковых требований указала, что с 19 апреля 2023 года по 11 января 2024 года поставила мебель и оборудование, выполнила работу по сборке и установке на общую сумму 544,5 млн руб. Однако ответчик оплатил принятый товар и услуги лишь в сумме 454,6 млн руб.

По данным «Союзпоставки», перед финальными отгрузками в конце 2023 года «Геолайн» предоставил гарантийное письмо, в котором признавал задолженность в общем размере 120 млн руб. и обязался ее полностью погасить после получения оставшейся партии и закрытия всех спецификаций. Но в итоге в полном объеме обязательства не исполнил.

Согласно материалам дела, по условиям соглашения о сотрудничестве, для выполнения поставленных задач — доставки товара и его оплаты, стороны привлекли доверенных лиц: «Союзпоставка» — ООО «Русэкспорт», а «Геолайн» — дочернее ООО «Фуруди Дурахшон» (Таджикистан). Доверенные лица в свою очередь заключили 16 марта 2023 года контракт. Впоследствии они подписали несколько дополнительных соглашений об увеличении суммы поставок, а 30 августа еще один контракт на сумму 72,6 млн руб.

Компания «Геолайн» исковые требования не признала. Ответчик в суде указал, что соглашение о сотрудничестве по своей сути является договором поручительства за доверенное лицо, и этим документом была согласована сумма поставки в размере 366,7 млн руб. Условия соглашения стороны не меняли, соответственно, требование истца необоснованно.

«Ответчик отмечает, что свои обязательства по соглашению о сотрудничестве перед истцом выполнил в полном объеме, а обязательства по контрактам от 16 марта и 30 августа 2023 года не имеют к ответчику никакого отношения, поскольку указанные контракты были заключены между иными лицами без согласования с ответчиком», — говорится в материалах дела.

В результате суд решил, что «Союзпоставка» не имел оснований предъявлять требования к «Геолайну». «Ни соглашение о сотрудничестве от 16.03.2023, ни контракт от 30.08.2023 не содержат условия, позволяющие истцу предъявлять какие-либо требования к ответчику по указанному контракту»,— говорится в решении суда. Большинство доводов истца суд воспринял критически или не принял как не относящиеся к рассматриваемому спору и не подтвержденные доказательствами.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Союзпоставка» было зарегистрировано в Челябинске в 2019 году. Основной вид деятельности — «производство мебели для офисов и предприятий торговли». На официальном сайте организации указано, что компания занимается комплексным оснащением детских садов, школ, кампусов и других учреждений. Владелец 100% уставного капитала и директор компании — Сергей Фомин. В 2023 году выручка компании составила 711,4 млн руб., (132,8 млн в 2022 году) чистая прибыль — 17,5 млн (2,2 млн).

ООО «Геолайн» было создано в 2011 году в Санкт-Петербурге. В 2021 году сменило адрес регистрации на Химки Московской области, а в октябре 2024 года — на Дмитровский муниципальный округ Подмосковья. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания на 100% принадлежит Андрею Мкртичяну. Организация выступает генеральным подрядчиком по ряду крупных строительных проектов, среди них база обеспечивающего флота в морском торговом порту Усть-Луга, дворец водных видов спорта в Иваново, лыжероллерная трасса в Чебоксарах. У компании имеются собственные подразделения в девяти регионах РФ, где подрядчик ведет строительство в том числе социальных объектов. Выручка ООО в 2023 году составила 11,7 млрд руб., чистая прибыль — 348 млн. руб.

Проект строительства общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане был реализован в рамках соглашения между Душанбе и Москвой, подписанного в 2019 году. В 2021 году правительство России выделило $150 млн на возведение учебных заведений в Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде. Каждая школа рассчитана на 1,2 тыс. учеников. 1 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон открыли учебный год в новых образовательных организациях.

Юлия Гарипова