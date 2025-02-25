Краснодарца осудили за призывы к поджогам военкоматов

Южный окружной военный суд признал 48-летнего жителя Краснодара виновным в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Обвинение было предъявлено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — за публикацию комментариев в открытом чате мессенджера, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с 21 по 25 сентября 2022 года подсудимый, находясь в Краснодаре и выступая против проведения специальной военной операции, разместил четыре сообщения, в которых содержались призывы к поджогам военкоматов и отделений полиции, а также к свержению конституционного строя. Правоохранительные органы установили, что публикации были сделаны с мобильного телефона обвиняемого.

Суд учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, подсудимому запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трех лет. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков