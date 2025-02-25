Весне дорогу

Зима отступает, так толком и не наступив, а значит, пришло время вспомнить о подиумных показах и собрать ориентиры по трендам на весенний сезон. Выбираем принты, силуэты и конкретные вещи, на которые дизайнеры обратили внимание в своих коллекциях.

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Клетка

Один из самых бессмертных трендов в мировой моде — принт. Один из самых бессмертных принтов — клетка. В этом сезоне можно не отдавать предпочтение конкретному узору, а выбирать, что по душе: тартан, мелкая, большая, цветная или однотонная — любая клетчатая вещь будет уместна.

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Пастель

Теплый сезон всегда ассоциируется с определенными принтами и оттенками, например пастельными. В этом сезоне дизайнеры добавили пастельные оттенки в мужские коллекции. Оттенки розового, фиолетового, голубого и нежного желтого можно смело сочетать с базовыми джинсами или шерстяными брюками, трикотажем и кожей. Для создания контраста с мягкими оттенками можно выбрать крупные аксессуары или, например, тяжелую обувь.

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Широкие брюки

Оверсайз давно захватил умы и фантазию дизайнеров, инфлюенсеров и просто модников. Однако дань широким брюкам — это не погоня за трендами, а, наоборот, возвращение к проверенной временем классике. Широкие брюки были единственной опцией на протяжении большей части XX века. 2000-е и 2010-е уже были во власти зауженных силуэтов, а сейчас мы возвращаемся к истокам: чем свободнее брюки, тем лучше. Отдельное внимание стоит уделить моделям с защипами.

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Рабочая одежда

Рабочая одежда — один из самых повальных трендов последних лет. Раньше мода с подиумов постепенно переходила на улицу, сейчас же все наоборот. Рабочие куртки, брюки и рубашки около трех лет назад заполонили улицы и стритстайл-отчеты, сегодня высокая мода тоже наконец признала этот тренд. Естественно, полностью копировать рабочий стиль дизайнеры не стали. Dior Homme, например, представили свою версию куртки с огромными нагрудными карманами и укороченным силуэтом.

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Легкий трикотаж

В начале весны еще можно обращаться к трикотажу — пока не пришло тепло. Невесомые вариации кардиганов, свитеров и рубашек с коротким рукавом из тонкой шерсти и кашемира отлично подойдут для еще холодных весенних вечеров. Приталенных моделей лучше избежать — легкий трикотаж наиболее выигрышно смотрится в свободном силуэте.

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Илья Петрук