В Самарской области реестр особо ценных сельхозугодий пополнился на 1,2 тыс. участков

Реестр особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на 2025 год утвержден в Самарской области. Приказ регионального минсельхоза опубликован на портале правовой информации во вторник, 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перечень включает 1882 пункта. Включенные в него земельные участки запрещено использовать в целях, не связанных с сельским хозяйством.

Предыдущий перечень особо ценных сельхозугодий был утвержден в Самарской области в ноябре 2020 года. На тот момент в него включили 615 земельных участков в разных районах региона.

Георгий Портнов