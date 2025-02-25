В Самарской области реестр особо ценных сельхозугодий пополнился на 1,2 тыс. участков
Реестр особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на 2025 год утвержден в Самарской области. Приказ регионального минсельхоза опубликован на портале правовой информации во вторник, 25 февраля.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Перечень включает 1882 пункта. Включенные в него земельные участки запрещено использовать в целях, не связанных с сельским хозяйством.
Предыдущий перечень особо ценных сельхозугодий был утвержден в Самарской области в ноябре 2020 года. На тот момент в него включили 615 земельных участков в разных районах региона.