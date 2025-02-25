За поимку вандала, укравшего букву с мэрии Екатеринбурга, пообещали 50 тыс. руб.

Депутат екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил о готовности дополнительно выплатить 50 тыс. руб. за информацию, которая поможет установить личность нарушителя, сорвавшего букву «Г» с таблички здания мэрии в августе прошлого года. Об этом депутат заявил в ходе заседания гордумы, обращаясь к замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД города Андрею Ершову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Александр Колесников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Депутат Александр Колесников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на «Совете неравнодушных граждан» пообещал выплатить 10 тыс. руб. за поимку вандала.

Напомним, что в начале августа 2024 года неизвестный оторвал букву с фасада здания администрации Екатеринбурга и скрылся. Несмотря на то, что инцидент был зафиксирован камерами наблюдения, установить личность нарушителя до сих пор не удалось.

Полина Щуцкая