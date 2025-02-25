В Самаре предложили сократить застройку 11 квартала Мехзавода до 70%

Мэрия Самары рассматривает возможность корректировки максимального процента застройки в 11 квартале Мехзавода. Ее планируется снизить с 80 до 70%. Проект решения опубликован на сайте муниципальной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Речь идет об участке в Красноглинском районе города площадью более 10,1 тыс. кв. м. В 2024 году ООО «Специализированный застройщик "Вира-Плюс"» обратилось к городским властям с инициативой возведения многоквартирного высотного жилья на указанной территории.

Проект рассматривался на публичных слушаниях, и их участники поддержали возведение жилого комплекса на территории с максимальным процентом застройки 80%. Однако позже процент застройки решили снизить до 70%, а вместо высотного построить среднеэтажное жилье.

Георгий Портнов