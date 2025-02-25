PERMM не смог оспорить решение о взыскании 5,2 млн рублей за ремонт здания

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с музея современного искусства PERMM 5,2 млн руб. С соответствующим иском к музею обратился ранее основатель «Сатурн-Р» Александр Репин, свидетельствует картотека суда. Первым на это обратило внимание издание «Новый компаньон». Бизнесмен требовал взыскать с культурного учреждения убытки за износ здания ТЦ на бульваре Гагарина, 24. Помещения находились в аренде у музея в период с 2013 по 2023 год.

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Напомним, изначально владелец здания взыскивал с PERMM 16,8 млн руб. Во время рассмотрения заявления судом была назначена экспертиза для определения стоимости работ и материалов, необходимых для приведения помещений на бульваре Гагарина, 24, в состояние 2021 года. Тогда стороны в очередной раз заключали договор аренды здания. Специалисты АНО «Союзэкспертиза-Пермь» сочли, что работы и материалы для приведения здания в первоначальный вид обойдутся в 5,2 млн руб., поэтому сумма требований была скорректирована.

Музей PERMM арендовал здание ТЦ на бульваре Гагарина с 2014 по 2023 год. Осенью 2023 года учреждение переехало в бывший автосалон Mercedes-Benz на ул. Крисанова, 4.