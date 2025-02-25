В Новороссийске осудили водителя, сбившего двух пешеходов

Суд в Новороссийске вынес решение по делу причинения тяжкого вреда здоровью двух пешеходов, в том числе несовершеннолетнего. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла 24 ноября 2023 года. Поздним вечером водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси» по ул. Анапское шоссе в направлении ул. Тобольская, допустил наезд на двух пешеходов, которые завершали переход проезжей части по пешеходному переходу.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы и были госпитализированы. Один из пострадавших оказался несовершеннолетним.

Суд учел все обстоятельства ДТП, включая нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и вынес решение признать водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года и 2 месяцев ограничения свободы.

Также водителю назначили дополнительный вид наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 2 года. В пользу потерпевших виновному предстоит выплатить компенсацию морального вреда и расходы на медицинское обследование и лечение.

Алена Воробьева