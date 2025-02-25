В Новороссийске осудили водителя, сбившего двух пешеходов
Суд в Новороссийске вынес решение по делу причинения тяжкого вреда здоровью двух пешеходов, в том числе несовершеннолетнего. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новороссийска.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Авария произошла 24 ноября 2023 года. Поздним вечером водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси» по ул. Анапское шоссе в направлении ул. Тобольская, допустил наезд на двух пешеходов, которые завершали переход проезжей части по пешеходному переходу.
В результате ДТП оба пешехода получили травмы и были госпитализированы. Один из пострадавших оказался несовершеннолетним.
Суд учел все обстоятельства ДТП, включая нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и вынес решение признать водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года и 2 месяцев ограничения свободы.
Также водителю назначили дополнительный вид наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 2 года. В пользу потерпевших виновному предстоит выплатить компенсацию морального вреда и расходы на медицинское обследование и лечение.