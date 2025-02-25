Не морозь семя

По итогам прошлого года урожайность основных сельскохозяйственных культур в Пермском крае увеличилась. Несмотря на заметные колебания погодно-климатических условий, сбор зерна вырос на 20%, а технических культур — на 52%. При этом удалось перевыполнить план по заготовке кормов. Аграрии связывают это с новыми способами повышения урожайности, а также с внедрением цифровых технологий в процесс производства. При этом основными проблемами отрасли остаются нехватка кадров и стремительно растущие цены на спецтехнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году валовой сбор зерна в Пермском крае вырос на 20%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В прошлом году валовой сбор зерна в Пермском крае вырос на 20%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий старт весенне-полевых работ пришлось перенести на май. Всего под урожай прошлого года было посеяно 22,9 тыс. га озимых культур, а общая площадь посевных площадей составила 633,3 тыс. га. По итогу валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах преимущественно увеличились. По предварительным данным краевого минагро, прошлогодний валовой сбор зерна составил 351,3 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в 2023 году (281 тыс. тонн). На 52% увеличился показатель урожайности технических культур и достиг 5,3 тыс. тонн. Сбор картофеля и овощей открытого и защищенного грунта оказался несколько ниже показателей предыдущего года. Валовой урожай картофеля составил 214,6 тыс. тонн, что на 1,2% ниже показателя годом ранее (217 тыс. тонн). На 0,5% сократился сбор овощей открытого грунта — 69,6 тыс. тонн. В министерстве пояснили, что основной проблемой для сельского хозяйства в прошлом году стали дожди.

Как отмечается в докладе Пермьстата о социально-экономическом положении, в структуре производства зерна в хозяйствах всех категорий в 2024 году увеличился удельный вес пшеницы и зернобобовых культур, а ржи (13,4 тыс. тонн), ячменя (104,3 тыс.) и овса (71,6 тыс.), наоборот, уменьшился. Так, урожай пшеницы вырос на 30,3%, составив 150,1 тыс. тонн, в то время как в 2023 году этот показатель равнялся 115,2 тыс. тонн. В полтора раза увеличился объем зернобобовых культур: если в 2023 году он составил 3,6 тыс. тонн, то в 2024-м достиг 6 тыс. тонн. Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец декабря 2024 года к соответствующему периоду увеличились на 8,3% и составили 146 тыс. тонн, из них 45,7% приходится на пшеницу.

По словам пермских аграриев, в прошлом году наблюдались заметные колебания климата: от заморозков в мае и засухи в июне до затяжных осадков в июле и августе. Директор Пермского НИИ сельского хозяйства Иван Огородов отмечает, что засушливый период июня, с одной стороны, отрицательно сказался на посевах, а с другой — положительно отразился на результатах тех производителей, кто в начале лета успел осуществить кормозаготовку. «Переувлажнение почвы в июле и августе негативно повлияло на те хозяйства, которые не успели заготовить корма, а также пагубно сказалось на производстве овощей. Подобные природно-климатические изменения становятся для Прикамья уже традиционными, поэтому сельхозпредприятиям приходится искать способы минимизации негативных последствий. В основном они связаны с подбором технологических операций и своевременной подготовкой к сезону»,— подчеркнул специалист.

Наиболее серьезно переувлажнение почвы повлияло на качество собранного зерна. По словам генерального директора ООО Агрофирма «Труд» Владимира Юшкова, в августе крестьянам пришлось спешно убирать проросшее зерно. «Местами ростки достигали двух-трех сантиметров. Эта негативная особенность может заметно сказаться на качестве посевной скорости семян в новом сезоне. Поэтому возникает серьезный вопрос, какой результат ожидать в следующем году»,— рассуждает аграрий.

Пермский край считается регионом рискованного земледелия, поэтому прежде всего ориентирован на молочное животноводство. Согласно информации Пермьстата, за прошлый год в хозяйствах всех категорий производство молока выросло на 1,8% — с 584,3 тыс. до 595,1 тыс. тонн. Реализация молока крупного рогатого скота также увеличилась на 1,2% — в период с января по декабрь 2024 года было реализовано 499,5 тыс. тонн продукции. При этом, по данным пермского минагро, за прошлый год значительно увеличилось количество заготовленных кормов — 466,7 тыс. тонн, в то время как годом ранее этот показатель составил 264,9 тыс. тонн.

Иван Огородов считает, что рост производства молока в регионе связан с выходом нескольких реализованных инвестпроектов на проектные мощности. «Прикамские комплексы, в том числе в Верещагинском, Сивинском и Чусовском районах, заполнили ското-места поголовьем и вышли на запланированные объемы производства молока. Также есть и фактор роста за счет заготовленных в достаточном объеме грубых и сочных кормов»,— отмечает он. Однако, по прогнозам эксперта, молочное производство в 2025 году не даст значительного увеличения объема, так как есть предел роста на одну голову и факт снижения поголовья в небольших и средних хозяйствах. Например, только в Суксунском районе за январь поголовье было снижено почти на 500 голов.

Тем не менее молочники положительно оценивают перспективу развития своих производств. По словам руководителя ООО Агрофирма «Победа» Ольги Туневой, за прошлый год предприятию удалось выйти на рекордные производственные мощности — 60 тонн молока в сутки. Всего в 2024 году валовой надой молока агрофирмы составил 21 тыс. тонн, что на 1,4 тыс. тонн больше предыдущего года. Госпожа Тунева отмечает, что предприятию удалось преодолеть кризис молочного производства 2023 года и выйти на новый уровень развития. «В прошлом году „Победа“ начала реализовывать продукцию на Кезском сырзаводе, который входит в крупный холдинг „Комос-Групп“. Из-за изменений в законодательстве и высоких требований партнера по качеству молока нам пришлось адаптироваться к новому режиму работы. Например, теперь молоко проверяют не на четыре группы антибиотиков, а на 16»,— подчеркнула гендиректор агрофирмы.

Дело не только в технике В последнее время аграрным предприятиям приходится сталкиваться не только с нововведениями в законодательстве, но и с увеличением сроков поставки необходимых запчастей для оборудования. Из-за санкций компании вынуждены приобретать технику российского и китайского производства, но достать для нее запчасти тоже трудно. Часто это становится причиной задержки сроков посевных работ. «В последнее время заметно обострилась и проблема отсутствия кадров в связи с уходом части специалистов на СВО»,— отметила Ольга Тунева.

Нехватка кадров является традиционной проблемой для сферы АПК. Однако, по словам представителей отрасли, с каждым годом она становится только масштабнее. «Аграрная сфера не успевает за общим инфляционным процессом. Если цена на продукцию не растет, а снижается, то невозможно увеличивать заработную плату сотрудников пропорционально рынку»,— рассуждает директор НИИ Иван Огородов.

Ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) Алексей Андреев отмечает, что ежегодно дефицит кадров АПК в Прикамье варьируется от 350 до 500 человек. При этом основные причины нехватки специалистов — в недостаточно высоком уровне комфорта жизни на селе и низких заработных платах, которые не всегда могут конкурировать с зарплатами тружеников добывающей и перерабатывающей промышленности. Несмотря на это, по словам господина Андреева, в последнее время наблюдается повышение интереса молодежи к обу­чению на сельские специальности. «Как правило, к нам всегда поступали ребята из Пермского края или близлежащих территорий. Теперь география академии заметно расширилась. К нам активно начали приезжать выпускники из других регионов, начиная от Курской, Белгородской областей и заканчивая Приморским краем. Кроме этого, возросло количество ребят, поступающих по целевой квоте. Это качественно сказывается не только на университете, но и на местных предприятиях, которые нуждаются в подготовке дополнительных кадров. В основном популярностью пользуются образовательные направления ветеринарии и IT-технологий»,— рассказывает ректор ПГАТУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За прошлый год производство молока в регионе выросло на 1,8%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ За прошлый год производство молока в регионе выросло на 1,8%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отсутствие специалистов по профильным специализациям агрономов и зоотехников Алексей Андреев объясняет высокими требованиями к баллам ЕГЭ для поступающих. Как правило, эти направления ориентированы на ребят из сельской местности, однако уровень школьной подготовки там зачастую может быть ниже городского. «Эту проблему мы особенно серьезно ставим перед министерством образования. Необходимо усилить работу сельских школ по ключевым предметам — математике, физике и химии»,— подчеркнул господин Андреев.

Нехватка специалистов, а также рост цен на технику и энергоресурсы напрямую влияют на скорость развития агропромышленного комплекса. В связи с этим аграрии полагают, что давать четкие прогнозы на грядущий сезон преждевременно. Его результаты будут зависеть от геополитических, экономических и климатических факторов. Иван Огородов считает, что обрабатываемые посевные площади в следующем году значительно не увеличатся. «Несмотря на большое количество неиспользуемых земель в Прикамье, существуют экономические причины, по которым расширение посевов пока затруднительно»,— считает эксперт. Среди основных факторов — низкие цены на зерновые и сложности в получении льготных кредитов, на которых завязана покупка удобрений, семян, запчастей для техники и оборудования.

По словам Владимира Юшкова, вероятно, местным сельхозтоваропроизводителям придется прикладывать большие усилия для сохранения своих позиций на рынке. При этом малые формы бизнеса могут пострадать наиболее серьезно. «Те ценовые предложения запчастей для техники, которые крестьяне имеют на сегодняшний день, оставляют желать лучшего, поскольку стоимость некоторых из них за последнее время выросла на 25–30%. Предметы техники отечественного производства показали повышение цен вдвое. При этом растет и стоимость энергоносителей, включая газ и дизельное топливо»,— отмечает руководитель агрофирмы «Труд».

Решение проблемы специалисты в области АПК видят в комплексном взаимодействии властей, сельхозтоваропроизводителей, дилеров техники и продукции. При активном участии партнеров из смежных направлений возникающие сложности с техническим и кадровым обеспечением будет возможно сдерживать. По словам Алексея Андреева, наиболее важна поддержка IT-сектора. «Возможность выжить в условиях жесткой конкуренции и санкций определяется уровнем цифровизации предприятий. Во-первых, это минимизирует вопрос дефицита кадров, во-вторых — ускоряет процесс наращивания производственных мощностей. В целом уже сегодня агропромышленный комплекс демонстрирует в этом направлении заметные достижения. Например, используются механизмы для раздачи кормов, доения коров, проверки состояния здоровья скота, оцифровки полей. Тем не менее в этом случае важны другие ключевые факторы: финансовая обеспеченность предприятий, а также наличие квалифицированных специалистов, которые смогут работать с инновационной техникой»,— резюмировал эксперт.

Анастасия Леонтьева