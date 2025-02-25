Для поддержки аграриев Ставрополья из бюджета выделят более 200 млн рублей

В этом году на развитие малых форм сельхозпредприятий предусмотрено более 185 млн руб. В том числе грантовая продержка начинающих фермеров «Агростартап» составит 50 млн руб. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«За средства гранта фермеры могут приобрести земельные участки, разработать проектную документацию для строительства или реконструкции производственных и складских зданий. Сумма гранта может составлять до 5 млн руб и покрывать до 90% затрат»,— сказано в сообщении.

За шесть лет реализации «Агростартапа» его победителями стали 100 начинающих фермеров из 20 округов края. Их грантовая поддержка составила боле 317 млн руб.

Николай Аксенов