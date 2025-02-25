Средний размер кредита в Нижегородской области сократился на 21,5%

Средний размер розничного кредита в Нижегородской области в январе 2025 года сократился к декабрю 2024 года на 21,5%, до 161 тыс. руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среднем по России показатель сократился на 36,4% и составил 173,3 тыс. руб. Это самое низкое значение среднего размера кредита с начала 2024 года, отметили в НБКИ.

Снижение показателя является следствием жесткой денежно-кредитной политики ЦБ по охлаждению кредитного рынка, подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Владимир Зубарев