В МЧС назвали причину пожара в Ставрополе с одним погибшим
Недавний пожар в многоквартирном доме в Ставрополе, который унес жизнь мужчины, мог начаться из-за неосторожного курения. Эту версию, как основную, сообщили в главке краевого МЧС.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Возгорание произошло 24 февраля на первом этаже дома по улице Льва Толстого. Пожарные МЧС Ставрополья прибыв на место, спасли женщину из горящей квартиры и эвакуировали семь человек. Один человек погиб.
В настоящее время материалы по происшествию переданы в следственный комитет. Обстоятельства уточняются.