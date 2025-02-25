В МЧС назвали причину пожара в Ставрополе с одним погибшим

Недавний пожар в многоквартирном доме в Ставрополе, который унес жизнь мужчины, мог начаться из-за неосторожного курения. Эту версию, как основную, сообщили в главке краевого МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Возгорание произошло 24 февраля на первом этаже дома по улице Льва Толстого. Пожарные МЧС Ставрополья прибыв на место, спасли женщину из горящей квартиры и эвакуировали семь человек. Один человек погиб.

В настоящее время материалы по происшествию переданы в следственный комитет. Обстоятельства уточняются.

Николай Аксенов