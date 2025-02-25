Глава «Горзеленхозстроя» оценил зимнюю уборку Ярославля на «хорошо»

Руководитель МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов считает, что этой зимой предприятие «хорошо» справилось с уборкой Ярославля. Об этом он сказал в эфире «Городского телеканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Господин Степанов обратил внимание, что в Ярославле прошло 8-9 ледяных дождей, последствия которых устранять сложней, чем снегопадов.

«В устранении последствий ледяного дождя самое важное это обработка. Здесь увеличивается кратность обработки, поэтому устранить последствия ледяного дождя немножко посложнее, нужно несколько циклов пройти»,— пояснил господин Степанов.

Основными трудностями этой зимы он назвал «переходы через ноль» (когда температура меняется с + на -) и ледяные дожди.

«Я думаю, оценку (уборке города — «Ъ-Ярославль») должны дать горожане. С моей стороны хочу сказать, что на "хорошо" мы справились, это точно»,— сказал Андрей Степанов.

Алла Чижова