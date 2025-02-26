Икра, бекон и дубайский шоколад

«Коммерсантъ Стиль» собрал интересные предложения московских рестораторов на текущую масленичную неделю.



The Greeks

Адрес: улица Неглинная, дом 15

В ресторане The Greeks по случаю Масленицы запустили специальное меню «с пылу с жару» и предлагают фирменные угощения от шеф-повара Дмитрия Смирнова: французские блинчики креп-сюзетт с классическим соусом из сливочного масла, карамелизированного сахара и свежевыжатого апельсинового сока, блины с яблоком и орехом пекан, украшенные йогуртом с юдзу, сладкой карамелью и хрустящими орехами в карамели. Для тех, кто предпочитает более сытные блюда, есть блины с мясом и соусом тонато и классические блины, которые можно дополнить топингами по желанию: слабосоленым лососем, сметаной, красной икрой или пастрами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Масленица в ресторане The Greeks Креп сюзетт Блины с яблоком и орехом пекан Следующая фотография 1 / 3 Масленица в ресторане The Greeks Креп сюзетт Блины с яблоком и орехом пекан

Garda

Адрес: улица Петровка, дом 17, строение 1

В ресторане традиционной итальянской кухни на эту неделю запустили меню из восьми вариаций блинов. Здесь их можно попробовать с лососем и красной икрой, со сморчками и беконом или заказать блины со страчателлой и черной икрой, с крабом и красной икрой, которые подают с домашним айоли. Также предлагают блины с карамельно-шоколадным муссом, экзотические с манго, блины с медовым кремом, вдохновленные «Медовиком». Суперзвезда раздела — блины «Дубайский шоколад». Внутри находится то самое тесто катаифи с фисташковой пастой и медом, а сверху — соус на основе молочного шоколада и сливок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Блины Дубайский шоколад Блины с карамельно-шоколадным муссом Блины со сморчками и беконом Блины с крабом Блины с лососем Блины с манго и ананасом Блины с медовым кремом Блины с черной икрой Блины пшеничные Следующая фотография 1 / 9 Блины Дубайский шоколад Блины с карамельно-шоколадным муссом Блины со сморчками и беконом Блины с крабом Блины с лососем Блины с манго и ананасом Блины с медовым кремом Блины с черной икрой Блины пшеничные

Shota

Адрес: улица Пятницкая, дом 6/1

С 24 февраля по 2 марта в ресторане Shota выбираем блины на свой вкус. Любителям классики подойдут блины с различными топингами на выбор: сметана, сгущенное молоко, кизиловое, клубничное, вишневое и айвовое варенье. Для тех, кто предпочитает более сытный вариант, тут предлагают блины с мясом или своеобразные блины-хинкали, которые приготовлены на основе творожного сыра, сливок, сахарной пудры и сыра чечил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Масленица в ресторане Shota Блины с мясом Блины со сметаной и вареньем Блины-хинкали Следующая фотография 1 / 4 Масленица в ресторане Shota Блины с мясом Блины со сметаной и вареньем Блины-хинкали

Mishka

Адрес: улица Большая Дмитровка, дом 11

В ресторане проводится фестиваль «Сказочная Масленица», и меню ресторана посвящено сказке «По щучьему велению». Главную роль в нем играют такие продукты, как щука, сметана, ряженка, морошка и икра. Выбрать можно «Емелины блины», которые наполнены риетом из копченой щуки, «Вкус Севера» — блины с маком, которые подаются со взбитой ряженкой, гелем из морошки и мочеными ягодами. Хороша и «Русская классика» — блины с классическим сметанно-икорным соусом, украшенные укропом.

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Regent

Адрес: Плотников переулок, дом 12

Масленица в Regent — это современная интерпретация традиций дореволюционной русской кухни. Владелец и бренд-шеф ресторана Алексей Пинский предлагает тонкие блины, приготовленные по рецептам из старинных кулинарных книг, а в качестве начинок — классические сочетания: черная и красная икра, различные виды варенья со сметаной и медом. Шеф-сомелье рекомендует дополнить масленичное застолье бокалом ледяного шампанского.

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Масленица в ресторане Regent



Lesnoy

Адрес: Лесная улица, дом 20, строение 5

В масленичное меню ресторана вошли пять авторских вариаций блинов от бренд-шефа Сергея Кондакова и оладьи с черной, красной и щучьей икрой. В блинном разделе ищите оригинальные пшеничные черные блины с петухом, грибами и кедровыми орехами, блины с косулей, томатным соусом и пармезаном, черные блины с камчатским крабом с каплей гуакамоле и — элегантный блинный торт со слабосоленым лососем, сливочным сыром и красной икрой. В десертном жанре выступают пшеничные блины с добавлением какао, которые подаются с нутеллой и малиновой «икрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Оладьи с красной икрой Оладьи с черной икрой Оладьи со щучьей икрой Черные блины с камчатским крабом Черные блины с петухом и шампиньонам Следующая фотография 1 / 6 Оладьи с красной икрой Оладьи с черной икрой Оладьи со щучьей икрой Черные блины с камчатским крабом Черные блины с петухом и шампиньонам

Layerz Cafe

Адрес: Большой Кисловский переулок, дом 6

Здесь подают блины на любой вкус. Тем, кто любит классику, предлагается дополнить их нутеллой, сметаной, икрой, сгущеным молоком, лососем, свежим и ягодами и медом. Любителей морепродуктов ждут блины с лососем и красной икрой, а для тех, кто предпочитает мясо, есть возможность попробовать блины с тамбовским окороком и грибным соусом.

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Масленица в Layerz Cafe



Ирина Кириенко