За попытку поджога почтового отделения на ставропольца возбудили уголовное дело

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ставропольскому краю в ходе совместной операции с региональным УФСБ установили личность молодого человека, пытавшегося поджечь одно из отделений «Почты России» в Ставрополе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе краевого ГУ МВД, 20-летний ставрополец в одном из мессенджеров связался с «неустановленным лицом», предложившим «за денежное вознаграждение совершить действия, создающие опасность для населения в целях дестабилизации деятельности органов власти».

Молодой человек самостоятельно приготовил «коктейль Молотова» и в ночь на 28 января пытался поджечь отделение связи на улице Кирина в Ставрополе. По данным МЧС региона, пламя повредило пять квадратных метров в помещении почты. В тушении огня участвовали восемь сотрудников и две единицы техники.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта (ст. 205 УК РФ). Молодой человек заключен под стражу.

Александра Ларинцева, Пятигорск