В прикамских точках сети «Светофор» изъято 4,2 тонны небезопасных продуктов

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило 52 торговых точки «Светофор» на предмет нарушений санитарного законодательства. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате проведенных мероприятий было изъято 111 партий небезопасной пищевой продукции общим объемом более 4,2 тонны.

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В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований в пробах мясной, молочной, рыбной продукции, кондитерских изделиях.

В частности, в магазинах сети не соблюдались требования к

санитарно-техническому состоянию объектов торговли, маркировке, фасовке, условиям хранения и реализации пищевой продукции. У персонала, контактирующего с пищевыми товарами, отсутствовали данные о прохождении медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки.

По результатам проверок составлено 196 протоколов об административном правонарушении. В настоящее время процессуальные процедуры продолжаются. Вынесено два решения о признании недействительной декларации о соответствии на пищевую продукцию.

В этом месяце «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми и Кунгуре приостановлена деятельность магазинов сети «Светофор». Проверка на предмет нарушений санитарно-эпидемиологических требований проводились в отношении компании «Торгсервис 59», управляющей магазинами по нескольким адресам. Ведомство выявило нарушения санитарных требований, включая некачественное мытье и обработку инвентаря и оборудования, недобросовестную уборку помещения фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками.