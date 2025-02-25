Суд не смог признать банкротом беглого изготовителя сырья для наркотиков

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявление департамента земельных отношений администрации Перми о признании банкротом Павла Кудрявцева. Как следует из материалов дела, свои требования структура мэрии мотивировала тем, что у господина Кудрявцева имеется долг в размере свыше 5,6 млн руб. По данным ДЗО, эта задолженность подтверждена решением Свердловского райсуда, принятым еще в 2016 году. Суд установил, что Павел Кудрявцев использовал муниципальную землю на улице Красноборской, где располагались несколько производственных и складских зданий. Судом с предпринимателя была взыскана указанная сумма за неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами в указанном размере, но решение до сих пор не исполнено.

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Напомним, Павел Кудрявцев и его сын Илья больше десяти лет назад стали фигурантами уголовного дела о производстве и сбыте нескольких десятков тонн прекурсоров для наркотических веществ. Господин Кудрявцев уехал в Израиль и был объявлен в международный розыск. В 2019 году он стал там шеф-редактором научного журнала Scientific Israel — Technological Advantages.

В итоге арбитражный суд в удовлетворении требований ДЗО к беглому предпринимателю отказал. Как отмечается в решении, задолженность за неосновательное обогащение у господина Кудрявцева возникла в 2010–2013 годах. В декабре 2012 года Павел Кудрявцев обратился с заявлением о самобанкротстве, в июне следующего года суд ввел в отношении него конкурсное производство. Процедура банкротства была завершена в декабре 2014 года. Согласно определению суда, с этого момента неудовлетворенные требования кредиторов считаются погашенными.

По мнению суда, задолженность, которая образовалась до декабря 2012 года, должна быть включена в реестр требований кредиторов господина Кудрявцева, но ДЗО с таким требованием не обращался. При этом сумма долга, возникшая после указанной даты, составляет менее 500 тыс. руб. Доводы департамента, что решение о взыскании средств с Павла Кудрявцева было принято уже после окончания процедуры банкротства, суд счел неубедительными.