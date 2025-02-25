Четверть жителей Ижевска посчитали работу искусственного интеллекта халтурой

27% опрошенных жителей Ижевска посчитали работу, выполненную искусственным интеллектом (ИИ), «халтурой», следует из данных опроса от сервиса SuperJob. Еще 46% респондентов высказали неопределенную позицию: «Зависит от людей, которые управляют этими процессами»; «Он принесет безработицу в будущем, и потому мы в конфронтации»; «Стандартные обороты, сведения из сети, очень часто — плагиат чужих текстов».

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Мужчины чаще критиковали ИИ: 32% против и 28% одобряли, указывая при этом на неточность и непригодность в специфических областях. Чем выше доход опрошенных, тем скептичнее они относились к нейросетям. Ижевчане с высшим образованием критиковали результаты работы ИИ чаще жителей с СПО.

3 из 10 респондентов моложе 35 лет одобрили применение нейросететей и посчитали их эффективным инструментом в решении однотипных задач и автоматизации процессов: «Работу ускоряет и упрощает значительно»; «Рутинные задачи и оптимизация простых ручных действий».