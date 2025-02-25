В Анапе осудили организаторов незаконной миграции

Анапский городской суд огласил приговор в отношении двух жителей по делу об организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, подсудимые получали денежное вознаграждение за заключение фиктивных трудовых договоров, которые они предоставляли в миграционные органы для обеспечения пребывании иностранных граждан на территории Российской Федерации. Их деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Подсудимые были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Ранее один из них уже привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.

Суд приговорил одного из подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок 2,5 года в колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. руб. Другому фигуранту было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 мес. в колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Алена Воробьева