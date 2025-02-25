Начальник Иркутского УГМС подозревается в хищении денег на премиях подчиненных

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его подозревают в присвоении чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, фигурант дела вместе с подчиненным «нарушил порядок оплаты труда и без соответствующего приказа назначил работникам премии». При этом, говорится в сообщении СКР, он выдвинул условие, по которому сотрудники передавали ему часть своих премий.

Таким образом, в декабре прошлого года глава Иркутского УГМС похитил около 200 тыс. руб., считают правоохранители.

Александра Стрелкова