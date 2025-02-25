Карантин по ОРВИ ввели в 13 школах и детсадах Нижегородской области

Для профилактики распространения респираторных инфекций в Нижегородской области полностью закрыты девять школ и четыре детских сада. Карантин введен в 9% образовательных учреждений, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, за неделю с 17 по 23 февраля в области зарегистрировали более 23 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями, эпидемические пороги не превышены. У пациентов выявляли вирусы гриппа, риновирусы, аденовирусы.

Новая коронавирусная инфекция сохраняет свою актуальность в регионе, отметили в Роспотребнадзоре. За неделю в области выявили 164 случая COVID-19, что на 3,1% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Елена Ковалева